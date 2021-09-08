Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri, crohn hastalarının beslenmeleri, crohn hastalarının tedavisi nedir?

Crohn hastalığı ne demektir? Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? Crohn hastaları nasıl beslenmelidir? Crohn hastaları nasıl tedavi edilir? Crohn hastalığı teşhisi nasıl konur? Crohn hastalığı hangi sebeplerle görülür? Sorularının cevapları haberimizde…

İnsan yaşamına en zarar veren hastalıklardan biri olan crohn hastalığı, son zamanlarda sıkça internet ortamında karşımıza çıkmakta, ancak crohn hastalığı hakkında detaylı bilgiye çoğu insan sahip olmamaktadır. Crohn hastalığının ne olduğuna, crohn hastalığı belirtilerinin neler olduğuna, crohn hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğine, crohn hastalarının nasıl tedavi edildiğine, bir kimsenin crohn hastası olup olmadığının nasıl teşhis edildiğine ve crohn hastalığının ne tür sebeplerle görüldüğüne veya bir başka deyişle, crohn hastalığının hangi nedenlerle ortaya çıktığına dair bilgilere bu haberimizde yer vereceğiz.

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

İnsanın sindirim sisteminde meydana gelen ve insan yaşamına en ağır hasar veren hastalıklardan biri crohn hastalığıdır. Ağız kısmından anüs kısmına kadar sindirim sisteminin tüm organlarda görülebilen bu hastalığın sebebi tam olarak bilinememekle birlikte, hastalığa yakalanan kişilerin genetik olarak veya çevresel faktörleri sebebiyle crohn hastalığına yakalanabileceği düşünülür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Crohn hastalığı ilk olarak hastalığa da adını veren Dr. Burril Crohn ve çalışma arkadaşları tarafından ABD'nin New York kentinde 1932 yılında ortaya atılmıştır. Ağız kısmından anüs kısmına kadar sindirim sisteminin tüm organlarında görülebilen bu hastalığın insan vücudunda en sık görüldüğü yer, ince bağırsak ile kalın bağırsak birleşme noktasıdır. İnce bağırsak ile kalın bağırsak birleşim noktası dışında sindirim sisteminin diğer organlarında da görülebilen crohn hastalığına, kimlerin ne zaman yakalanacağı bilinememektedir.

Bu kronik rahatsızlığın ne zaman ortaya çıkacağı bilinemediği gibi, ne zaman ortadan kaybolacağı da bilinememektedir. Dolayısıyla, crohn hastalığının kesin bir çözümü olduğu söylenemez. Crohn hastalığı, aniden kendini gösterip kronik olarak zaman zaman nüks edebileceği gibi aynı şekilde kendiliğinden nedensiz olarak kaybolabilir.

CROHN HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Crohn hastalığı, ağız bölgesinden anüs bölgesine kadar olan insan vücudundaki sindirim sistemi organlarında, çoğunlukla ince bağırsak ile kalın bağırsak birleşiminde; kramp, şiddetli ağrı, kasılma, şişkinlik olarak kendini gösterebilir. Bunun yanı sıra; ishal, kabızlık, midede bulantı yaşanması, istifra etmek, yemek yeme isteğinde azalma, ani kilo kaybı, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra bağırsaklarda devam eden sancı gibi durumlar da crohn hastalığının belirtileri arasında yer alır.

CROHN HASTALARI NASIL BESLENMELİDİR?

Crohn hastaları, zaman zaman nükseden ve belirtileriyle günlük yaşantıyı zora sokan crohn hastalığını kontrol altına almak ve belirtilerin hafif atlatılmasını sağlamak için beslenme düzenini gözden geçirmeleri gerekir. Ağız bölgesinden anüs bölgesine kadar olan sindirim sistemi organlarının özellikle de bağırsak organının iltihaplanmasını giderici gıda takviyeleri alınmalıdır.

Doktorlar, crohn hastalarının günde en az 2 litre olacak şekilde hastalığın belirtileri sonucu yaşanan sıvı kaybının karşılanması için bol sıvı tüketilmesini, sindirim sistemi organlarını rahatlatacak şekilde periyodik olarak daha az miktarda ve daha sık öğünlü gıda takviyesi alınmasını ve bir beslenme planı hazırlanmasını öneriyorlar. Aynı zamanda doktorlar; crohn hastalarının yağlı, kızartmalı gıdalardan, alkol ve gazlı içecek tüketiminden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyorlar.

CROHN HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

Crohn hastalığının tedavisi, kesin olarak vardır denilemez. Crohn hastalığını yaşayan bireyler, hastalığın tedavisi için geçici ilaç tedavileri almaktadır. Ancak, kalıcı iyileşme için ilaç tedavisi tek başına yeterli değildir. İlaç tedavilerinden fayda görmeyen crohn hastalarının çoğu, cerrahi müdahaleye başvurmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Crohn hastaları, yaşamları boyunca zaman zaman nükseden bu hastalıkla en iyi mücadeleyi düzenli bir beslenme programı sayesinde yapabilirler.