Çözüm Kolejinden "Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz" projesi

Yozgat Çözüm Koleji 3-B sınıf öğretmeni Dilek Yıldırım tarafından başlatılan "Hikayemizi Gerçekleştiriyoruz" projesi destek gördü.

"Hikayemizi Gerçekleştiriyoruz" projesine destek veren Yozgat'ta medikal işletmecisi olan Selçuk Kılıçarslan 2 adet tekerlekli sandalye hediye ederken bir veli ise 1 adet yetişkin sandalyesi hediye etti.

Sınıf Öğretmeni Dilek Yıldırım proje hakkında şu bilgileri verdi; " 3/B sınıfındaki öğrencilerimizden oluşan dijital hikaye yazdım. Sonrasında bu hikayenin her satırını gerçekleştirmek fikri ile "Hikayemizi Gerçekleştiriyoruz" projemiz için kollarımızı sıvadık. Tıpkı hikayemizdeki gibi resim sergisi açıp geliriyle bir çocuğumuza tekerlekli sandalye aldık. Her iyilikten sonra kahramanlarımızla birlikte çam dikimi gerçekleştirdik. Bağışlarla birlikte 3 manuel 1 akülü tekerlekli sandalyemiz oldu. Destek veren herkese binlerce teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada "Öncelikle bu projemizde yer alan 3-B sınıfı ve değerli öğretmenimiz Dilek Yıldırım 'ı tebrik ederim. Çözüm koleji olarak değerler eğitimine her zaman önem veriyoruz. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken sadece eğitim olarak başarıya değil vicdanlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu projede en iyi örneklerinden birisidir. Ayrıca bu projede katkısı olan görsel sanatlar öğretmenimiz Halime Erdoğmuş'a da teşekkür ederim. Hikayenin hayata geçmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli velilerimize de sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı