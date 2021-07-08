Covit belirtileri nelerdir? Covid nasıl anlaşılır? Covid testi sorgulama

Ülkemizde covit etkilerinin azalması ve yapılan aşı çalışmalarıyla birlikte yeni döneme geçildi ve kademeli normalleşmenin 3. aşamasına geçildi ve kısıtlamaların azaltılmasıyla pandemik süreçte daha rahat bir döneme geçildi. Ancak önce delta varyantı ardından, şimdi de delta plus varyantı ortaya çıktı. Farklı varyantların ortaya çıkmasının ardından covit belirtileri en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, Covit belirtileri nelerdir? Covid nasıl anlaşılır?

İlk çıktığının aksine aşılamanın da etkisiyle azalmaya başlayan covit 19'da vaka sayısı 185 milyona ulaşırken, covit yüzünden ölenlerin sayısı 4 milyonu geçti. Ancak değişik varyantların türemesiyle öldürücülüğü artan covit son dönemde, aşılama yapılsa bile tedbirlerin devam etmesi gerekiyor. Bu bağlamda toplumun korkulu rüyası haline gelen covit belirtileri internette vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Covid 19 ile ilgili detaylara ve belirtileri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

COVİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Covid 19'da tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis oldukça önemli. Erken teşhisle hem bulaş riskine karşı alacağınız karantina ile sevdiklerimizin hayatını korumuş, hemde covidin vücuda yerleşmesini engelleyerek kendi sağlığımızı korumuş oluyoruz. Erken teşhiste vücudumuzu iyi tanımamız oldukça önemli. Covidin göstereceği belirtiler hakkında bilgi sahibi olmamız da önemli olan diğer noktalar. Peki covit belirtileri nelerdir? Covit nasıl anlaşılır?

Öncelikle covitin kesin sonuçları yapılacak testler ile anlaşılmaktadır. Covit belirtileri gösteriyorsanız sevdiklerinizin ve kendi sağlığınız için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

Covid 19'un etkileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Enfekte olan kişiklerin büyük bir kısmı covid 19'u hastaneye yatmadan hafif ve orta derecede semptomlar göstererek atlatmaktadır.

Covid virüsü ile enfekte olan kişilerde belirtiler genellikle 5-6 gün sonrasında gözlemlenmektedir. Belirtilerin gözlemlenmesi 14 güne kadar uzama gösterebilir.

Covid 19'un en yaygın gösterdiği semptomlar ise şu şekildedir;

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

tat ve koku kaybı

Bunun haricinde Covid19'un daha az görülen semptomları da gözlemlenmektedir. Bunlar ise;

ağrı ve sızı

baş ağrısı

boğaz ağrısı

ishal

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

konjunktivit

Ancak yeni varyantlar ile ciddi semptomlar görülmektedir. Bu semptomlardan bir veya daha fazlasını görmeniz halinde derhal karantina sürecine girmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu semptomlar ise;

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

Bu belirtilerin gözlemlenmesi ancak testin negatif çıkması gibi bir durumun gerçekleşmesi halinde uzmanlar ikinci bir testin yapılmasını tavsiye etmektedir.

COVİT NASIL ANLAŞILIR?

Covit mikrobunun size bulaşabilmesi için enfekte olmuş biriyle temasta bulunmuş ya da aynı ortamda bulunmuş olmanız gerekmektedir. Eğer covid şüpheniz varsa ilk seçeneğiniz test yaptırmak olmalıdır. Kesin sonuç ancak testler ile belirlenebilmektedir. Bunun dışında covid virüsüne maruz kaldığınıza göstereceğiniz belirtiler ile anlamanız mümkün. Bunun dışında enfekte olmuş durumda olabilirsiniz.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Covid 19 Delta varyantında en sık görülen belirtiler baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısıdır. Uzmanlar genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini ve daha önceCovid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı gibi belirtilerin delta varyantında çok görülmediğini belirtiliyor.

Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...

Yapılan araştırmalar sonucunda delta varyantının belirtilerinin en sık rastlananlarının baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.

Bütün bu belirtilerin haricinde covid 19 ve delta varyantı virüsüne sahip olduğunuzu düşünüyorsanız kesin çözümün test olduğunu unutmayın.

COVİD 19 TESTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Covid 19 testi için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Burada yaptıracağınız testin sonuçlarını e-nabız sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Test sonucunu öğrenmeniz için www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index adresine girip yaptırdığınız testin yanında size verilen barkodun üzerinde yer alan kodu, T.C. kimlik numarası son 4 hanesi, cep telefonu ve ya mail adresinizi girerek Covid 19 testinizin sonucunu sorgulayabilirsiniz.

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