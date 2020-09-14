Evde olması gereken korona hastası, kent meydanında gezerken yakalandı
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Evde olması gereken korona hastası, kent meydanında gezerken yakalandı

Elazığ'da koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip evden çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından kent meydanında yakalandı. Şahsın rahat tavırları ve çıplak elleriyle direklere dokunması şaşkınlık yarattı.

Evde olması gereken korona hastası, kent meydanında gezerken yakalandı
14.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:55

Elazığ'da koranavirüse yakalanan bir vatandaş, karantinada olması gerektiği halde kent meydanında bulundu. Eldivenleri olmadığı halde rahat tavırlarıyla direğe dokunan şahıs, polis gözetiminde ambulansa alınarak yurda götürülürken, hakkında da 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandı.

KONTROL SIRASINDA FARK EDİLDİ

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hürriyet Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan H.S., evinde 14 gün karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği şahıs evinde bulamayınca durum polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada şahsı meydanda buldu, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇIPLAK ELLE DİREKLERE DOKUNDU

Bu sırada eldivenleri olmayan şahsın rahat tavırları ile direğe dokunup beklemesi ise dikkat çekti. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı.Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

CEZA KESİLEN ŞAHIS, YURDA GÖNDERİLDİ

Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
GAZI ELAZIZ: Bu Gakgoşistanin başına gelecek şeyler var
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AAAAAAAA: Eşşek eşşek başka açıklaması yok. .
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500
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