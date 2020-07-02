Covid hastalarının yeni bakıcısı robot hemşire 'Atacan'
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Covid hastalarının yeni bakıcısı robot hemşire 'Atacan'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Covid-19 bölümünde yatan hastalar için hemşire robot üretildi.

02.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:47

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Covid-19 bölümünde yatan hastalar için hemşire robot üretildi. 'Atacan' isimli hemşire robotla hastaların yemek ve ilaçları ayağına kadar gidiyor. Üretilen robotla pandemi döneminde sağlık çalışanlarının, korona virüslü hastalarla temasını en aza indirmek hedefleniyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu öğrencileri Halim Berbero, Murat Duran ve Hilal Gülşen Topaloğlu tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü sponsorluğuyla hemşire robot üretildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Covid-19 bölümünde kullanılan 'Atacan' isimli hemşire robotla, hastalara yemek ve ilaç gibi ihtiyaçları temassız halde sağlanıyor. 1 haftada yapımı tamamlanan hemşire robot hastaların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, ekranda Covid-19 ile ilgili bilgilendirmede yapıyor. Hemşire robotu telefona indirilen bir aplikasyonla yönetmek mümkün.

5 gündür Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde tedavi gören Süleyman Kurt, "Yemeğimizi ayağımıza kadar getirdiler. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Robot bile ayağımıza yemeğimizi getiriyor" ifadelerini kullandı.

"ATACAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RİSKSİZ BİR ORTAMDA ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR"

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Murat Duran, "Fikir hastaneden çıktı, buradaki hemşirelerin böyle bir ihtiyacı olduğu söylendi bize. Teknokent'te robot üretin bir firmayız. İlk versiyonunu çıkarmıştık ama ilki daha amatördü bu versiyonu daha profesyonel. Atatürk Üniversitesi'nin bize hem maddi hem de manevi destekleri oldu. Covid-19 servisinde kullanılıyor bu robot. Orada hemşirelerin daha risksiz bir ortamda çalışmalarını sağlıyor. Aynı zamanda hem bilgilendiriyor hem de yardımcı oluyor. Yapım aşaması bir hafta sürdü. Hastalar ilk robotu gördüklerinde şaşırdılar. Daha önce hemşireler ilaç ve yemekleri götürüyordu. Olumlu tepkiler gördük, daha hijyenik bir ortam. Her hemşire üzerinde ki kıyafetleri dezenfekte edemiyorlar. Ama robotun üzerinde ki plastik olduğu için çok rahat bir şekilde dezenfekte edilebiliyor. Üniversite imkan verdi bizde bilgimizi ve tecrübemizi katarak yaptık" dedi.

Atatürk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Halim Berbero ise, "Atatürk Üniversitesi yüksek lisans eğitimimizi görüyoruz. Bu şekilde üniversitemize, şehrimize hizmet etmekten gururluyuz. İnşallah daha güzel projelerde yapacağız" diye konuştu.

Bu robotu kullanmanın çok basit olduğunu ve bu durumdan personelin de son derece memnun olduğunu dile getiren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyolog Prof. Dr. Fuat Gündoğdu da, "Covid-19 salgını nedeniyle bu hastaları biz serviste yatırıp tedavi ediyoruz. Bu hastaların bakımını üstlenen başta sağlık personelimizi korumak amacıyla böyle bir proje geliştirdik. Projeyi üniversitemizin imkanlarını kullanarak yaptık. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın her zaman vurguladığı sağlıkçı ve mühendislik işbirliği kapsamında biz de mühendislerle böyle bir işbirliği yaptık ve neticesinde üniversitemizin Teknokent biriminde hastanemizdeki sağlık çalışanları ile beraber ortak proje gerçekleştirildi. Bu robot hastalara hizmet için kullanılıyor. Hastaların dönüşleri olumlu, robotumuzun üzerinde sadece hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak yemek ve ilaçları taşıyacak ayrıca ekran vasıtasıyla hastalarımızı bilgilendirmek için çeşitli animasyonlar da gösteriliyor. Bu robotun bize en büyük faydası sağlık personelimizin hastaya yakın temasını minimale indirmiş oluyoruz. Çalışanlarımız da bu durumdan çok memnun. Kullanımı da çok basit, telefona indirilen bir aplikasyonla cihazı yönetebiliyoruz. İnşallah daha gelişmiş versiyonlarını da zamanla yapacağız" şeklinde konuştu.

(Özge Bozo - Sefa Tetik/İHA)

Covid hastalarının yeni bakıcısı robot hemşire 'Atacan'

Kaynak: İHA

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