Covid: Eski İngiltere Başbakanı Brown'a göre yoksul ülkelere aşı dağıtımındaki başarısızlık 'ruhumuzda kara bir leke' - Haberler
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BBC

Covid: Eski İngiltere Başbakanı Brown'a göre yoksul ülkelere aşı dağıtımındaki başarısızlık 'ruhumuzda kara bir leke'

Covid: Eski İngiltere Başbakanı Brown'a göre yoksul ülkelere aşı dağıtımındaki başarısızlık 'ruhumuzda kara bir leke'
BBC - Haberler | Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere dağıtımında yaşanan başarısızlığı eleştirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere dağıtımında yaşanan başarısızlığı eleştirdi. Brown, küresel çapta yaşandığını vurguladığı bu başarısızlık için "ruhumuzda kara bir leke" dedi. Brown, dünya liderlerinin bir araya gelerek 2022 başında aşıların dağıtımını öncelikleri arasına almalarını umduğunu söyledi.

BBC Dünya Servisi'ne konuşan Brown, aşı dağıtımındaki başarısızlığın, zengin ülkelerin aşıları stoklamasından kaynaklandığını belirtti.

Brown'a göre, aşıya erişim imkanlarının artırılmaması halinde, dünyada 5 milyon kişi daha koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirecek.

Bugüne kadar dünyada, büyük çoğunluğu orta ve yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere, yaklaşık 8 milyar doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 98 ülke üfusun yüzde 40'ını aşılama hedefine henüz ulaşamadı.

İngiltere, ABD ve Fransa'da nüfusun yaklaşık dörtte üçü, Japonya'da da nüfusun yüzde 80'i aşılandı.

Nijerya'da her 20 kişiden sadece biri aşı olabilirken, Etiyopya'da bu oran yüzde 8'de kaldı.

Her dört Afrikalı sağlık çalışanından sadece biri aşılanabildi.

Kimilerine göre, söz konusu düşük aşı oranları, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve şimdi küresel çapta hızla yayılan Omicron gibi yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

2007-2010 yılları arasında İngiltere Başbakanı olan Brown, "Bence insanlar artık, salgını yoksul ülkelerde durduramazsak, aşılı olsak bile, virüsün mutasyona uğrayıp yeniden kapımızı çalacağının farkına varıyor" dedi.

Brown, "Teknolojimiz var. Uzmanlığımız var ve şu anda ayda 1,5 milyar doz aşı üretiyoruz. Bunları insanlara ulaştırabiliriz ve bunu yapmazsak hepimiz acı çekeceğiz" diye konuştu.

WHO yetkilisi: Dünya pandeminin ortasında

WHO'nun üst düzey yetkililerinden Dr. Maria Van Kerkhove de Çarşamba günü yaptığı açıklamada dünyanın hala pandeminin "ortasında" olduğunu söyledi.

Aşıları ihtiyaç duyanlara ulaştırmanın her hükümet için öncelik olması gerektiğini belirten Dr. Kerkhove, "Eğer bunu yapmazsak, virüsün değiştiğini ve yine bizi, sona değil başlangıca yaklaştıracak şekilde tehdit etmeye devam ettiğini göreceğiz" diye konuştu.

Covid: Eski İngiltere Başbakanı Brown'a göre yoksul ülkelere aşı dağıtımındaki başarısızlık 'ruhumuzda kara bir leke'

Covid: Eski İngiltere Başbakanı Brown'a göre yoksul ülkelere aşı dağıtımındaki başarısızlık 'ruhumuzda kara bir leke'

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