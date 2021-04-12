Covid aşısı: Eski İngiltere Başbakanı Brown G7'den, küresel aşılama programının finansmasına öncülük etmesini istedi

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 11-13 Haziran tarihlerinde İngiltere'de yapılacak G7 zirvesi öncesi Guardian gazetesinde yayımlanan makalesinde G7 ülkelerine çağrıda bulundu.

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 11-13 Haziran tarihlerinde İngiltere'de yapılacak G7 zirvesi öncesi Guardian gazetesinde yayımlanan makalesinde G7 ülkelerine çağrıda bulundu. Brown, G7 ülkelerinden, küresel aşılama programının finansmanına öncülük etmesini istedi.

Gordon Brown G7 ülkelerinin prgoramın yüzde 60'ını finanset etmesi halinde, diğer gelişmiş ülkelerin de grubu takip edeceğini belirtti.

Brown, G7'nin küresel aşı programını hızlandırmak için "üstün gayret" göstermesi gerektiğini vurguladı ve 30 milyar dolardan fazla harcama yapılması halinde, düşük gelirli ülkelerde salgına bağlı ölümlerin biteceğini kaydetti.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu, Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'nin liderlerinin İngiltere'deki zirvede, zengin ve yoksul ülkelerde aşılama konusundaki orantısız dağılımı da ele almaları bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başka bazı kuruluşlarla birlikte yürüttüğü Covax programı ile Covid aşılarının tüm devletler arasında, gelir düzeyine bakılmaksızın eşit dağılmasını sağlamayı hedefliyor.

Gordon Brown ise örneğin Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinde nüfusun sadece yüzde 1'inden azı aşı olabilmişken bu hedefin mevcut koşullarda gerçekçi olmadığını kaydetti.

Brown, "Batı'nın aşılanması ancak gelişmekte olan ülkelerin sadece bir kısmında aşı kampanyasının sürmesi şimdiden 'aşıda apartheid (ırk ayrımcılığı)' iddialarını körüklüyor ve bu gidişle Covid-19 yıllar boyunca yayılmaya, yaşamlarımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit etmeye devam edecek."

Covax kapsamında şu ana dek 100 ülkede 38 milyondan fazla doz aşı dağıtıldı.

WHO, bu dağıtımda varlıklı ve yoksul ülkeler arasında "şok edici bir dengesizlik" olduğu uyarısında bulunmuştu.