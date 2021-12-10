Covid aşısı: Almanya'da sağlık çalışanları için aşı zorunlu olacak

Almanya Parlamentosu, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık ve bakım sektöründe çalışan personel için aşı zorunluluğunu öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı önce Alman Federal Meclisi'nde sonra da Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, kendilerini korumaları için devlete güvenen insanların hayatını, aşısız çalışma nedeniyle riske atmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakan Olaf Scholz da tasarının yasalaşması gerektiğini belirtmişti.

Almanya'da yeni düzenlemeyle sağlık sektörü çalışanlarının 15 Mart'tan itibaren Covid-19 aşı sertifikası ya da hastalığı geçirdiğine dair kanıt göstermesi gerekecek.

Düzenleme hastanelerin yanı sıra, klinik ve bakım evlerinde çalışanları da kapsıyor.

Fransa, İtalya, İngiltere ve Yunanistan da daha önce benzer önlemler almıştı.

Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmaları, halkın, yetişkinlere aşıyı zorunluluğu getirilmesini desteklediğini gösteriyor.

Almanya'da ayrıca Covid-19 önlemleri kapsamında federal hükümetlere, gerektiğinde bar ve restoranları kapatma, büyük etkinlikleri yasaklama izni de verildi.

Ülkede şu ana kadar nüfusun tam aşılanma oranı yüzde 69, üçüncü doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 21.

Yeni yasayla bu oranların hızla artması bekleniyor.

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