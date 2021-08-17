Covid: ABD Türkiye'yi en riskli ülkeler arasına ekledi, vatandaşlarına 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu
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Covid: ABD Türkiye'yi en riskli ülkeler arasına ekledi, vatandaşlarına 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu

Covid: ABD Türkiye'yi en riskli ülkeler arasına ekledi, vatandaşlarına 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu
BBC - Haberler | Dünya

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi.

CDC, Türkiye'yi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği Seviye 4 olan "yüksek risk" grubu ülkeler arasına ekledi. Dışişleri Bakanlığı da bu gelişmeye paralel olarak vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkiye'ye seyahat tavsiyesi ile ilgili "Seviye 4: Seyahat etmeyin" uyarısı yayımlandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bazı bölgelerde riskin arttığı" kaydedildi.

Türkiye, "Seviye 3: Seyahati gözden geçirin" listesinde bulunuyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 163 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

CDC'nin kılavuzunda, "çok yüksek" (Seviye 4), "yüksek" (Seviye 3), "orta" (Seviye 2), "düşük" (Seviye 1) ve "Bilinmeyen" olmak üzere 5 seviye bulunuyor.

Hindistan'a seyahat uyarısı gevşetildi

Öte yandan CDC, Hindistan'ı "Seviye 2: Orta"ya indirdi, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarının dikkatli davranmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden 30 Nisan'da Hindistan'a yönelik yeni seyahat yasağını uygulamaya koymuştu. Bu yasak, son 14 gün içinde Hindistan'da bulunan ve vatandaş olmayan kişilerin ABD'ye girmesini engellemeyi öngörüyordu.

Türkiye'den seyahat edenler içinse herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Hindistan'a ek olarak, ABD şu anda son 14 gün içinde İngiltere, 26 Schengen ülkesi veya İrlanda, Çin, Güney Afrika, İran ve Brezilya'da bulunan ve ABD vatandaşı olmayan çoğu kişinin ülkeye girmesini engelliyor.

CDC'nin Covid-19 ile ilgili listesinde 70'ten fazla ülke bulunuyor.

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