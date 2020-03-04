Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı?
Haberler » Dünya » Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı? - Haberler

Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı?

Dışarıdan ziyaretçi kabul etmeme kararı alan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Dünya çapında fenomen haline gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Brüksel'de parlamento binasında bir araya geldi.

04.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:56
Covid-19: Ziyaretçilere yasak koyan Avrupa Parlamentosu Greta Thunberg'e muafiyet mi sağladı?

Koronavirüs salgını sebebiyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Parlamentosu'nun dünya çapında fenomen haline gelen İsveçli iklim aktivisti 'i kabul etmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.


AP Başkanı David Sassoli 'de genç aktivist ile parlamento binasında bir araya geldi. Bu görüşme Covid-19 nedeniyle 130 etkinliği iptal eden Parlamento'nun "kararında değişikliğe" gittiğini düşündürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler