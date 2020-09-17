Koronavirüste ibre gençlere döndü! 15-49 yaş aralığı için vaka artışı uyarısı
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Koronavirüste ibre gençlere döndü! 15-49 yaş aralığı için vaka artışı uyarısı

Dünya çapında 30 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs, gençleri hedef almaya başladı. DSÖ, dünya genelinde 15-49 yaş arasındaki koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti.

17.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:40

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 15-49 yaş arasındaki Covid-19 vakalarında artış yaşandığını açıkladı.

Dünya çapında 30 milyondan fazla kişiye bulaşan virüse ilişkin WHO'da görevli epidemiyolog Maria Van Kerkhove, Covid-19 vak'alarında ortalama yaşın düştüğünü belirterek hastaneye kaldırılan vakaların yaş ortalamasının 15-49 yaş arasında olduğu ve hastaneye yatma oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ARTIŞ

Kerkhove, bazı ülkelerde endişe verici eğilimler görülmeye başlandığını da belirtti. Özellikle İspanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna ve ABD'nin bazı eyaletlerinde yoğun bakım ünitelerinde artışların görüldüğü aktarıldı. Bunun endişe verici olduğu belirtilirken henüz grip mevsiminin bile başlamadığı ifade edildi.

Koronavirüste ibre gençlere döndü! 15-49 yaş aralığı için vaka artışı uyarısı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
SİVASLI İBOCAN: Panı punu bırakın, virüs var mı tedbirli olalım, bende yok bana bulaşmaz düşüncesini unutun. . . Ummadığımız kişilerde virüe çıktı, yaşa başa , zengine fakire ayırım yapmadan bulaşan bu virüsten kurtulmak istiyorsanız dikkatli olalım, olmayanı uyaralım. . Virüs geldi herşey değişti. . !!
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NO PANİC-TİTANİC: Pandemi denilen şey aslında insanları panik ve korku içinde bırakmak ve onların bu halinden istifade etmektir. Medya da yahudilerin elinde olduğu için siz de buna uymak zorundasınız sizi de anlıyoruz. Ancak bu yazıyı okuyanlar Pan sözcüğünün anlamını araştırın anlayacaksınız ne demek istediğimi. (Biz Pan''dan değil Allah''tan korkarız ecel tektir değişmez. )
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