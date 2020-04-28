Covid-19'un son ölümcül sürprizi: Gizemli kan pıhtıları Uzmanlar, Covid-19'un kanın pıhtılaşmasını artırarak, kalp krizi, kalp kası iltihabı, ritm bozuklukları, pıhtılaşma ve emboli gibi birçok kalp damar sistemine ait komplikasyonlara neden olduğunu belirtiyor

Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık üç hafta kalan ve Covid-19 tedavisi gören oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağı kesildi. Doktorları, pıhtılaşma nedeniyle kan akışının engellendiği 41 yaşındaki Cordero'nun ayağının kesilmesine karar verdiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com