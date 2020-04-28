Covid-19'un son ölümcül sürprizi: Gizemli kan pıhtıları
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Covid-19'un son ölümcül sürprizi: Gizemli kan pıhtıları

Uzmanlar, Covid-19'un kanın pıhtılaşmasını artırarak, kalp krizi, kalp kası iltihabı, ritm bozuklukları, pıhtılaşma ve emboli gibi birçok kalp damar sistemine ait komplikasyonlara neden olduğunu belirtiyor

Covid-19'un son ölümcül sürprizi: Gizemli kan pıhtıları
28.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:51

Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık üç hafta kalan ve Covid-19 tedavisi gören oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağı kesildi.

Doktorları, pıhtılaşma nedeniyle kan akışının engellendiği 41 yaşındaki Cordero'nun ayağının kesilmesine karar verdiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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