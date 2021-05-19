Covid-19'un Hindistan ve Güney Afrika mutasyonları GKRY'de görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19'un Hindistan ve Güney Afrika mutasyonları GKRY'de görüldü

Covid-19'un Hindistan ve Güney Afrika mutasyonları GKRY'de görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) korona virüsün Hint ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) korona virüsün Hint ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) korona virüsün Hint ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi. GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide Hindistan mutasyonu, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, Hindistan ve Güney Afrika mutasyonlarının, zorunlu karantina gerektiren ve gri kategoride yer alan ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu vakalardan alınan örnekler doğrultusunda 131 İngiltere, 4 Hindistan ve 3 Güney Afrika mutasyonlu vaka tespit edildiğini aktardı. Örneklerin özellikle geçtiğimiz Nisan ayında tespit edilen vakalardan alındığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadelede aşılamanın önemi bir kez daha vurguladı.

Bakanlık ayrıca, "Giriş kapılarında alınan önlemlere ve gidilen ülkelerin şartlarına rağmen, mutasyonların yayılması her zaman mümkün. Yeni mutasyonlar daha bulaşıcı olduğundan bilim camiasının mutasyonların yayılmasını frenlemek için önerdiği tek yol, nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması" ifadelerini kullandı.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Hakan Arslan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid-19'un Hindistan ve Güney Afrika mutasyonları GKRY'de görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:58:47. #1.14#

title