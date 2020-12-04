Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı
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Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı

04.12.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:34

Düzce'de koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrenen genç adam cinnet getirdi. Evine filyasyon ekibi geldiğini öğrenince kaçıp alkol aldı, ardından cami avlusuna gidip şadırvanın camlarını parçalayıp kendisine zarar verdi. Kanlar içinde kalan genç adam, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlginç olay, Karaca Mahallesi'nde bulunan caminin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne giderek koronavirüs testi yaptırdı. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı.

CAMLARI KIRMAYA BAŞLADI

Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı. Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi.

Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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