Covid-19 testi pozitif çıkan Çinli kadın paniğe yol açtı Pekin'deki bir alışveriş merkezindeyken Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrenen Çinli kadın sinir krizi geçirdi, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Pekin'deki bir alışveriş merkezindeyken Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrenen Çinli kadın sinir krizi geçirdi, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Başkent Pekin'in Shijingshan semtindeki Wanda Plaza adlı AVM'deki bir noodle lokantasında yemek yediği esnada Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu mesajını alan kadın sinir krizi geçirdi. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde, genç kadının telefonda konuştuğu yakınına hıçkırıklar içinde testinin pozitif olduğunu söylediği görülüyor. Olayın ardından müşteriler korku içinde AVM'yi terk etmek isterken, binanın çıkışında uzun kuyruklar oluştu.

Çinli kadın, daha sonra AVM'nin kapısındaki güvenlik görevlileri ve sağlık personeli tarafından sakinleştirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

Söz konusu lokantanın kapatıldığı, çalışanlara ve müşterilere nükleik asit testi yapılacağı bildirildi.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA