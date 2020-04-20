Covid-19 Senaryoları ile Hayatın Normale Dönebileceği Tarih Hesaplanmaya Çalışıldı
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Covid-19 Senaryoları ile Hayatın Normale Dönebileceği Tarih Hesaplanmaya Çalışıldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Covid-19 senaryoları ülkemizdeki farklı koşullara bağlı olarak hayatın ne zaman normale döneceğini ortaya koydu.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:53
Covid-19 Senaryoları ile Hayatın Normale Dönebileceği Tarih Hesaplanmaya Çalışıldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Covid-19 senaryoları ülkemizdeki farklı koşullara bağlı olarak hayatın ne zaman normale döneceğini ortaya koydu. Peki normal hayata dönüşün ilk adımları ne zaman atılabilir? İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Senaryoları Açıklıyor: Hayat Ne Zaman Normale Dönecek?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından yapılan çalışma temel olarak üç farklı senaryo üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar sırasıyla mevcut durum, katılaştırılmış durum ve gevşetilmiş durum olarak şekilleniyor.

Katılaştırılmış Senaryo

Bu senaryoda mevcutta uygulanan kuralların ve tedbirlerin yerini daha sert ve daha katı tedbirler alıyor. Bu durumda salgında zirvenin 25 Nisan 2020 tarihinde yaşanması ve zirve döneminde 35,570 adet aktif vakanın bulunması öngörülüyor. Katılaştırılmış senaryoda tedbirlerin mayıs ortası gevşetilmesi ve mayıs sonu normal hayata dönülmesi bekleniyor.

Mevcut Durum Senaryosu

Bu senaryo, mevcutta uygulanan tedbirlerin aynen devam etmesi üzerine kurulu. Bu durumda salgında zirvenin 3 Mayıs 2020 tarihinde yaşanması ve zirve döneminde 100,900 adet aktif vakanın bulunması bekleniyor. Mevcut durum senaryosunda tedbirlerin haziran başı gevşetilmesi ve haziran ortası normal hayata dönülmesi beklenmekte.

Gevşetilmiş Senaryo

Üçüncü senaryoda ise alınan tedbirlerin bir kenara bırakılıp gevşetildiği varsayılıyor. Bu durumda salgında zirvenin 26 Mayıs 2020 tarihinde yaşanması, zirve döneminde 2,031,000 adet aktif vakanın ve 117,500 adet yoğun bakım ihtiyacının bulunması bekleniyor. Bu sayılar ise ülkemizin sağlık sistemi kapasitesinin oldukça üzerinde yer alıyor. Bu senaryo kapsamında temmuz ortası itibarıyla tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ağustoş başı itibarıyla normal hayata dönülmesi öngörülüyor.

(Not: Bu senaryolarda alternatif senaryoların 17 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olduğu varsayılmıştır.)

Peki siz bu senaryolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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