Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor - Haberler
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Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Sağlık

- Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) vakaları ülkemizde olduğu gibi Trabzon'da da artarak yerini korurken, hastanelerde Covid-19 vakaları yüzünden diğer enfeksiyon hastalarına yeterince eğilim...

- Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

TRABZON - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) vakaları ülkemizde olduğu gibi Trabzon'da da artarak yerini korurken, hastanelerde Covid-19 vakaları yüzünden diğer enfeksiyon hastalarına yeterince eğilim gösterilemediği belirtildi.

Trabzon'da artan Korona virüs (Covid-19) vakaları yüzünden hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanırken artan yoğunluk yüzünden bazı hastanelerin sadece Covid hasta takibi yaptığı kaydedildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, enfeksiyon hastalığına aciliyet dışında istenilen ilgiyi gösteremediklerini ifade ederek, "Korona virüs (Covid-19) vakaları yüzünden özellikle son 2 yılda birçok enfeksiyon hastalığına aciliyet dışında istediğimiz ilgiyi ne yazık ki gösteremedik" dedi.

Covid hastalarına odaklandık

Kaya, enerjilerini covid hastalarına odakladıklarını belirterek," Kovit, yaklaşık 1 buçuk 2 yıl gündemimizin ana maddesi oldu. Gündeme geldiği günden bu güne kadar hastaları tedavi ve takip etmede belli bir deneyim kazandık. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde diğer birçok enfeksiyon hastalığı ve enfeksiyon dışı sorunlar pandemi korkusu nedeniyle malesef yeterince irdelenemedi. Kovit dışında şu dönem deri ve yumuşak doku enfeksiyonları başta olmak üzere üriner enfeksiyonlar, gastroenteritler gibi diğer bir çok enfeksiyon hastalığını da görmekteyiz. Buradaki en önemli sıkıntı; enerjinin, donanımın büyük çoğunluğunun kovit üzerine odaklanmış olması. Fiziki kapasitenin büyük çoğunluğu kovit hastalarına adledildiği için diğer hastaları yatırırken ciddi yer sorunu yaşıyoruz. Tabi ki bu hastaları kovit servisi dışında ayrı servislerde takip ediyoruz ve talep de çok büyük. KTÜ olarak ağırlıkla eğitim ve araştırmayla mükellef bir hastane olmamıza rağmen adeta rutin hizmet hastanesi gibi kovit dışı diğer enfeksiyon hastalarını da üstlenmek durumunda kalmış olduk. Covid yoğunluğu nedeniyle bazı hastanelerin covid dışı enfeksiyon hastalarını çok fazla sahiplenemeyişi de bunda büyük bir etken oldu"dedi.

Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor
İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor - Haberler
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