Covid-19 Ölüm Riski Parmak Uzunluğu ile İlgili Olabilir
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Covid-19 Ölüm Riski Parmak Uzunluğu ile İlgili Olabilir

Covid-19 ile ilgili verileri incelediğimiz durumda ölüm riski açısından öne çıkan belirli unsurların olduğunu biliyoruz.

Covid-19 Ölüm Riski Parmak Uzunluğu ile İlgili Olabilir
29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:50

Covid-19 ile ilgili verileri incelediğimiz durumda ölüm riski açısından öne çıkan belirli unsurların olduğunu biliyoruz. Örneğin ileri yaş grubunda bulunan veya kronik rahatsızlığa sahip kişiler ve hatta cinsiyet dahi kişilerin hastalığı nasıl geçireceği üzerinde ciddi belirleyici özelliklere sahip. Nitekim yeni araştırmalara göre parmak uzunluğu, Covid-19 ölüm riski açısından belirleyici bir etmen olabilir.

Parmak Uzunluğu Covid-19 Ölüm Riski Açısından Neler Sunuyor?

Swansea Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma Early Human Development isimli bilimsel dergide yayınlandı. Söz konusu araştırmada 41 ülkeden yaklaşık 200,000 kişiye dair veriler gözlemlendi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre yüzük parmağı daha uzun olan erkeklerde yeni tip koronavirüs ile enfekte olma durumunda ölüm riski daha düşük seviyelerde yer alıyor.

Erkeklerde daha uzun yüzük parmağının anne karnında maruz kalınan testosteron seviyesi ile ilişkili olduğunu vurgulayan bilim insanları, daha fazla erkeklik hormonuna maruz kalmanın vücuttaki ACE2 enzimini artırdığını ve bunun da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

Söz konusu veriler ışığında daha uzun yüzük parmağına sahip erkeklerin yaşadığı ülkelerde ölüm oranı 2,7/ 100,000 iken daha kısa yüzük parmağına sahip erkeklerin yaşadığı ülkelerdeki ölüm oranı 4,9/ 100,000 olarak tespit edildi. Bu da arada neredeyse iki kata yakın bir farkın olduğunu işaret ediyor.

Peki siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüzük parmağının uzunluğu ile ölüm riski arasında bir bağlantı bulunuyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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