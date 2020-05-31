Covid-19 nedeniyle kapanan İstanbul'un tarihi çarşıları kapılarını yeniden açıyor
Salgın tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan İstanbul'un tarihi çarşıları Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyorView on euronews.
31.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:57
Salgın tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan İstanbul'un tarihi çarşıları Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com