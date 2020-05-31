Covid-19 nedeniyle kapanan İstanbul'un tarihi çarşıları kapılarını yeniden açıyor Salgın tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan İstanbul'un tarihi çarşıları Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyorView on euronews.

Salgın tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan İstanbul'un tarihi çarşıları Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyorView on euronews Kaynak: Euronews.com