Covid-19 kurbanı ana-oğul toprağa verildi Osmaniye'de Covid-19 teşhisi ile tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ana-oğul, toprağa verildi.

Osmaniye'de Covid-19 teşhisi ile tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ana-oğul, toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, tedavi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını kaybetti. Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde az sayıda kişinin katılımı ile toprağa verildiler. - OSMANİYE

Kaynak: İHA