Covid-19 kurbanı ana-oğul toprağa verildi
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Covid-19 kurbanı ana-oğul toprağa verildi

Osmaniye'de Covid-19 teşhisi ile tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ana-oğul, toprağa verildi.

Covid-19 kurbanı ana-oğul toprağa verildi
18.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:30

Osmaniye'de Covid-19 teşhisi ile tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ana-oğul, toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, tedavi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını kaybetti. Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde az sayıda kişinin katılımı ile toprağa verildiler. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Covid-19 kurbanı ana-oğul toprağa verildi - Osmaniye
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