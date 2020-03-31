Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu - Haber
Koronavirüs, Jared Leto, Hollywood, Dünya

Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu

Covid-19 salgını birçok sektör gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Hollywood'un büyük firmaları, yaz ayında çıkarmayı düşündüğü filmleri ertelemek zorunda kaldı.

31.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu

Covid-19 salgını birçok sektör gibi sinemayı da olumsuz etkiledi. Hollywood'un büyük firmaları, yaz ayında çıkarmayı düşündüğü filmleri ertelemek zorunda kaldı.

Sony Pictures tarafından pazartesi yapılan bir açıklamaya göre Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya", ve Jared Leto'nun baş rolünde oynadığı "Morbius", 2021 yılında beyaz berdeye gelecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronayı hafife alan Belarus'ta ilk ölüm gerçekleşti! Vakalar artıyor Haber
Koronayı hafife alan Belarus'ta ilk ölüm gerçekleşti! Vakalar artıyor
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Haber
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haber
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Rusya'da evlenmek de boşanmak da yasaklanıyor Haber
Rusya'da evlenmek de boşanmak da yasaklanıyor
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haber
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haber
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Guido Senia Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Arda Turan Basketbolcu Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Rusya Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Covid-19 Hollywood filmlerini erteletti, Türk yapımcılar orijinal çözümler buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 17:29:41. #1.14#
title