Covid-19 hastalığı şüphesi olan herkese radyolojik tetkik yapılmalı mı? Uzmanlar yanıtladı
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Covid-19 hastalığı şüphesi olan herkese radyolojik tetkik yapılmalı mı? Uzmanlar yanıtladı

Koronavirüs salgını sürecinde birçok konuda belirsizlik gündemde. PCR testine ulaşım ve testin güvenilirliği konusundaki soru işaretlerine radyolojik tetkiklerin eklenmesiyle birçok konu tartışılmaya başladı. Peki her COVID-19 hastalığı şüphesi olanlara radyolojik tetkik yapılmalı mı?

Covid-19 hastalığı şüphesi olan herkese radyolojik tetkik yapılmalı mı? Uzmanlar yanıtladı
29.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:35

Koronavirüs salgını sürecinde birçok konuda belirsizlik gündemde. PCR testine ulaşım ve testin güvenilirliği konusundaki soru işaretlerine radyolojik tetkiklerin eklenmesiyle çok sayıda konu tartışılmaya başladı.

Peki her COVID-19 hastalığı şüphesi olanlara radyolojik tetkik yapılmalı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve radyologlar bu hayati sorunun yanıtını euronews Türkçe'ye değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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