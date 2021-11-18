'Covid-19 hastaları gereksiz antibiyotik kullanmamalı'

Antibiyotiklerin uygunsuz ve gereksiz kullanımı sonucu artan antibiyotik direncine dikkat çekilmesi için 18 Kasım'ın "Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü" olarak kabul edildiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, uyarılarda bulundu.

Covid-19'a neden olan virüsün coronaviridae adı verilen bir virüs ailesinden olduğunu dile getiren VM Medical Park Samsun Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Antibiyotikler virüslerin neden olduğu Covid-19, grip, nezle gibi hastalıklara karşı etkili değildir. Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişiler gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalıdır. Covid-19 tedavisinde sıklıkla kullanılan azitromisin isimli ilacın Covid-19'a karşı etkinliği gösterilememiştir. Gereksiz antibiyotik kullanımının aynı zamanda antibiyotiklere bağlı yan etki riskini de artırabileceği unutulmamalıdır. Bazı Covid-19 hastaları, çoğunlukla hastaneye kabul edildikten sonra gelişen ikincil enfeksiyonlar için antibiyotiklere ihtiyaç duyacak olsa da yapılan çalışmalar tüm Covid-19 hastalarına antibiyotik reçete edilmemesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

CRP YÜKSEKLİĞİNE DİKKAT

Covid-19 hastalarında C-reaktif protein (CRP) düzeyinde yükselme görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, "CRP yüksekliği, yanlış olarak 'kanda enfeksiyon var' şeklinde yorumlanmakta ve hastalar sürekli antibiyotik kullanmak durumunda kalmaktadır. CRP değerinin yükselmesi vücutta enflamasyon veya enfeksiyon olduğunun bir göstergesidir. Kalp krizi, inme, tümörler, otoimmun hastalıklar; enflamatuvar bağırsak hastalıkları, Ailesel Akdeniz Ateşi, romatoid artrit (eklem romatizması), sistemik lupus eritematozus (SLE), Akut Pankreatit, bel fıtığı, organ ve doku hasarı, travma, yanık, kırıklar ve cerrahi girişimler sonrası yükselebilir. Bu nedenle CRP yüksekliğinin nedeni araştırılmalı, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır" diye konuştu.

(İHA)

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