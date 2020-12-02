Covid-19 aşısı: Putin, koronavirüs aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlama talimatı verdi
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Covid-19 aşısı: Putin, koronavirüs aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlama talimatı verdi

02.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:45
Covid-19 aşısı: Putin, koronavirüs aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlama talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı ülkede geliştirilen Sputnik V aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlanması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı ülkede geliştirilen Sputnik V aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlanması talimatını verdi.

Ülkede 2 milyon doz Sputnik V aşısının geliştirildiğini söyleyen Putin, aşının ilk olarak öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına uygulanacağını da ekledi.

Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu açıklamıştı.

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Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ensititüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, üçüncü faz testlerle ilgili ara sonuçları paylaştı.

Aşı yapılan gönüllülerde, Covid-19 riskinin, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan Rus aşısıyla ilgili bir diğer ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmedi.

Bazı Batılı bilim insanları Rusya'daki çalışmanın çok hızlı yapılmış olmasını kaygıyla karşılamış, bir an önce sonuç almak amacıyla kestirme yollara başvurulmuş olabileceği kuşkusunu dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ağustos ayında bir açıklama yaparak aşının gereken bütün denemelerden geçtiğini, kendi kızlarından birine de aşı yapıldığını söylemişti.

Aşı yarışı sürüyor

İlaç şirketleri üçüncü faz deneylerin ardından aşıları için onay başvurusunda bulunmaya başladı.





Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk sağladığının açıklanması, umutları bir hayli artırmıştı.

İngiltere, Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay verdi. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu.

Avrupa'daki denetleyici kuruluşun aralık sonuna kadar bir karara varılamayabileceğini açıkladığı, bunun da Avrupa genelindeki aşılama programlarının 2021'den önce başlayamaması anlamına geldiği belirtiliyor.

Türkiye'nin siparişleri

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac ile 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Koca Aralık'ta 10 milyon doz aşı alacaklarını ve bunu 20'ye çıkarmaya çalıştıklarını, Ocak'ta 20 milyon aşı alacaklarını, Şubat'ta da en az 10 milyon doz daha aşı geleceğini söylemişti.

Fahrettin Koca, Pfizer ile de Aralık'ta 1 milyon, ilerleyen süreçte 25 milyon doz aşı için görüşmelerin sürdüğünü, diğer aşı şirketleriyle de irtibat halinde olduklarını açıklamıştı.

Covid-19 aşısı: Putin, koronavirüs aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlama talimatı verdi
BBC

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