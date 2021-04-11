Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması
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Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra tedbiri elden bırakarak virüs kapanlara kötü haber verdi.

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Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra tedbiri elden bırakarak virüs kapanlara kötü haber verdi. Hülür, böyle bir durumda kişiye ikinci dozun yapılmadığını, 180 gün sonra belirlenen aralıklarla tekrar iki doz aşı uygulandığını bildirdi.

Daha önce Çin'den alınan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac, nisan ayı itibarıyla da Almanya'dan alınan mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşılarının uygulanması tüm Türkiye'de devam ediyor. 10 Nisan itibarıyla yapılan Covid-19 aşısı 19 milyona yaklaştı. 11 milyona yakın vatandaşa birinci doz, 8 milyona yakın vatandaşa ise ikinci doz aşı uygulandı. Virüsten koruyuculuk oranları bilim adamlarınca onaylanan her iki aşının uygulanması devam ederken, birinci doz aşı olduktan sonra tedbirlere uymayıp virüs kapanlara da kötü haber geldi.

"Başa dönülüyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs aşısının birinci dozu sonrası nadir de olsa pozitif olan vatandaşların olduğunu bildirdi. Böyle bir durumda aşılamanın ikinci doz safhasına geçilemediğini belirten Hülür, "Eğer ilk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlığımızın E-nabız üzerindeki sistemi, aşı için öncelikli grupta olunmadığı mesajını veriyor. Pozitif olanlara iyileşmenin olduğu 10 günden sonra 180 gün takvimi işletiyor. 180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor. Yani o kişi yeniden iki doz aşı olmak durumunda. Şuanda hakkı gelmiş 60 yaşında ama 1 ay önce pozitif olan bir kişiye de, aşı için öncelikli grupta olduğu ancak daha önce Covid-19 geçirdiği için aşı yapılamaz uyarısı geliyor" dedi.

Hülür, vatandaşların tedbirleri elden bırakmadan bu sürecin bitmesini sabırla beklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

-İHA-

Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması
Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması
Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması
Covid-19 ilk doz aşıyı olduktan sonra virüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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