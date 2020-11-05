Cottage Pie nasıl yapılır? 5 Kasım MasterChef yemekleri! Cottage Pie tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası

2020 5 Kasım MasterChef yemekleri! Masterchef'te bugün 5 Kasım Perşembe günü İrlanda yemekleri yapılıyor. Cottage Pie nasıl yapılır? Cottage Pie tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

MasterChef 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi ve MasterChef Serhat'ın belirlediği İrlanda menüsü ile oldukça dikkat çekerken; hazırlanan tabaklar, MasterChef 2020'nin 92. yeni bölümünün hemen ardından yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı! Peki, Cottage Pie nasıl yapılır? MasterChef Cottage Pie tarifi haberimizde…

COTTAGE PİE MALZEMELERİ

500 gram kıyma

2 soğan

3 diş ezilmiş sarımsak

1 büyük havuç

1 kase bezelye (Buzluktan)

1 yemek kaşığı domates salçası

salçası 2 yemek kaşığı un

1 tane et knor

Tuz

Karabiber

Kekik

Biberiye

Püre için:

6-7 tane patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt

1 tane yumurta sarısı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

COTTAGE PİE NASIL YAPILIR?

Soğan ve havuçları küp şeklinde doğrayalım, büyük derin teflon tavaya biraz yağ koyalım. Soğanı 2-3 dakika soteleyelim. Üzerine kup doğranmış havuçları ekleyip biraz daha soteleyelim.

Üzerine kıymayı koyup sürekli karıştırarak pişirelim, yakmayalım sakın, suyunu salıp biraz çektikten sonra baharatları ekleyelim ve karıştıralım.

Domates salçası ekleyip karıştıralım.

Üzerine unu ekleyerek iyice karıştıralım, et suyunu 500 ml kaynamış suda eritip üzerine dökelim, karıştıralım ve son olarak bezelyeleri ekleyip sürekli karıştıralım.

Suyunu çektikten sonra ocaktan alıp fırın kabına ya da borcama dökelim.

Püre için: