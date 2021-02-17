Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu
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Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu

17.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:02
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu

Son dönemde dikkat çeken açıklamalarıyla adını sıkça duyduğumuz sanatçı Coşkun Sabah, meslek değiştirdi. Pandemi nedeniyle müzik sektörünün krize girdiğini söyleyen Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda özel hayatıyla ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamalarla uzunca bir süre konuşulan sanatçı Coşkun Sabah, müzik sektörünün pandemi yüzünden krizi girmesiyle yeni bir işe adım attı.

"MÜZİĞİ BIRAKMIYORUM"

Katıldığı bir magazin programında konuyla ilgili açıklama yapan Coşkun Sabah, "Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik." dedi. Müzik sektörünün kriz ortamında olduğunu kaydeden usta sanatçı, "Müzik sektörü en büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok." diye konuştu.

"TAVUKLARI SİGORTALADIK"

Günde 15 bin yumurta üretimi yapacaklarını dile getiren Coşkun Sabah, "Ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım. Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir'deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık." ifadesinde bulundu.

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