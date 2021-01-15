Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim
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Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim

15.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:20

Yeni şarkısı Gönlümün Kıymetlisi için basın toplantısı düzenleyen Coşkun Sabah, özel hayatından bahsederken bekarlığın kendisine göre bir şey olmadığını belirterek "Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.

Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yaptı. Basın toplantısında Canan Çal ile birlikte düet yaparak, seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını söyleyen Sabah, özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"BİZİM GİBİ ÜRETEN SANATÇILARI KORUMAK LAZIM"

Yeni şarkısı hakkında konuşan usta sanatçı, "Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var. Onları da gerçekten korumalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim

"EVLENMEK İSTİYORUM"

2 sene önce Ceyda Sabah ile olan evliliğini noktalayan sanatçı, bekarlığın kendisine göre olmadığını belirterek "Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.

Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim
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