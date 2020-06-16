Coşkun Göğen kimdir? Coşkun Göğen nereli ve kaç yaşında? Coşkun Göğen'in filmografisi..
Sinemadaki lakabıyla Tecavüzcü Coşkun, yeni filmiyle gündem oldu. Coşkun Göğen kimdir? Coşkun Göğen nereli ve kaç yaşında? Coşkun Göğen'in filmografisini sevenleri için haberimizde derledik..
ÇOŞKUN GÖĞEN KİMDİR?
14 Haziran 1945, Samatya, İstanbul doğumlu Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusudur. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakmasının ardından berber çırağı olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra dans ile ilgilendi. 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Tecavüzcü Coşkun rolleri ile ünlenmiştir.
Türk sinemasında 400'ü aşkın filmde oynayan sanatçıya, oynadığı rollerde çok başarılı olmasından dolayı sinema severler ona "Tecavüzcü Coşkun" adını takmışlardır. ''Tecavüzcü Coşkun'' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, gündelik hayatında bir kadına ıslık çalıp laf atmadığını söylemiştir.
Oynadığı filmlerde mafyanın pis işlerini zevkle yürütüp, bulduğu her fırsatta korumasız kadınlara tecavüz edip, kirli şakalar yapması ve pis sırıtması ile ünlendi. Oysaki gerçek hayatında son derece sevecen, yardımsever ve iyi bir insandır.
İstanbul' daki pantolon dükkanını kapatan ve 1989 yılında Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, Antalyaspor'un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı'na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır.
1973 yılında evlenen Coşkun Gogen'in Güneş, Dünya ve Uzay isimlerinde üç kızı vardır. Eşinden 1997 yılında boşadı. 2006 yılında ise Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlendi.
Antalyaspor taraftarı olarak takımın amigoluğunu yapmaktadır. Ayrıca Antalya'da bar işletmeciliği de yapmaktadır. 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen yakalanmış olduğu kanser hastalığından dolayı vefat etmiştir.
ÇOŞKUN GÖĞEN'İN FİLMOGRAFİSİ
Benim Adım Osssman 2018
Hep Yek 2 2017
Günah Keçisi 2011
Tatlı Bela 2005
Çocuklar Duymasın Üvey baba(konuk oyuncu) 2004
G.O.R.A Çungo 2003
Ömerçip Tecavüzcü Coşkun 2003
Yaralı Kurt 2000
Kimsecikler 1999
Hain Geceler Murat 1998
Kuşku 1994
Öp Babanın Elini 1993
Taşların Sırrı 1992
Polis Dosyası 1989
Kara Sevda 1989
Acıların Günlüğü 1988
Canım Oğlum 1988
Yengeç Burcu 1988
Alışırım 1987
Alamancının Karısı 1987
Çember 1987
Her Yer Karanlık 1987
Tarzan Rıfkı 1986
Ayrılmayalım 1986
Kader Kurbanları 1986
Kıskıvrak Tecavüzcü 1986
Vazife Uğruna 1986
Akrep 1986
Ölüm Yolu Nuri 1985
Ortadirek Şaban 1984
Damga Cemil 1984
Kayıp Kızlar 1984
Badi 1983
Bin Kere Ölmek 1983
Günahkar 1983
Kurban 1983 Rol : Keş Tahir
Beyaz Ölüm 1983
Kaçak 1982
Yürek Yarası 1982
Kördüğüm 1982
Yüz Karası/ Şöhretin Sonu 1981
Gerzek Şaban 1980
Yanmışım Tecavüzcü Coşkun 1979
İsyankar 1979
Dokunmayın Şabanıma 1979
Batan Güneş Sait 1978
Sivri Akıllılar 1977
Kan 1977
Mağlup Edilemeyenler 1976
Aile Şerefi 1976
İntikam Meleği/ Kadın Hamlet 1976
Sahte Kabadayı Şişçi Coşkun 1976
Arzu 1976
Asi Gençler 1972