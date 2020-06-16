Coşkun Göğen kimdir? Coşkun Göğen nereli ve kaç yaşında? Coşkun Göğen'in filmografisi..
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Coşkun Göğen kimdir? Coşkun Göğen nereli ve kaç yaşında? Coşkun Göğen'in filmografisi..

Sinemadaki lakabıyla Tecavüzcü Coşkun, yeni filmiyle gündem oldu. Coşkun Göğen kimdir? Coşkun Göğen nereli ve kaç yaşında? Coşkun Göğen'in filmografisini sevenleri için haberimizde derledik..

Coşkun Göğen kimdir? Coşkun Göğen nereli ve kaç yaşında? Coşkun Göğen'in filmografisi..
16.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:27

ÇOŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

14 Haziran 1945, Samatya, İstanbul doğumlu Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusudur. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakmasının ardından berber çırağı olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra dans ile ilgilendi. 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Tecavüzcü Coşkun rolleri ile ünlenmiştir.

Türk sinemasında 400'ü aşkın filmde oynayan sanatçıya, oynadığı rollerde çok başarılı olmasından dolayı sinema severler ona "Tecavüzcü Coşkun" adını takmışlardır. ''Tecavüzcü Coşkun'' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, gündelik hayatında bir kadına ıslık çalıp laf atmadığını söylemiştir.

Oynadığı filmlerde mafyanın pis işlerini zevkle yürütüp, bulduğu her fırsatta korumasız kadınlara tecavüz edip, kirli şakalar yapması ve pis sırıtması ile ünlendi. Oysaki gerçek hayatında son derece sevecen, yardımsever ve iyi bir insandır.

İstanbul' daki pantolon dükkanını kapatan ve 1989 yılında Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, Antalyaspor'un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı'na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır.

1973 yılında evlenen Coşkun Gogen'in Güneş, Dünya ve Uzay isimlerinde üç kızı vardır. Eşinden 1997 yılında boşadı. 2006 yılında ise Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlendi.

Antalyaspor taraftarı olarak takımın amigoluğunu yapmaktadır. Ayrıca Antalya'da bar işletmeciliği de yapmaktadır. 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen yakalanmış olduğu kanser hastalığından dolayı vefat etmiştir.

ÇOŞKUN GÖĞEN'İN FİLMOGRAFİSİ

Benim Adım Osssman 2018

Hep Yek 2 2017

Günah Keçisi 2011

Tatlı Bela 2005

Çocuklar Duymasın Üvey baba(konuk oyuncu) 2004

G.O.R.A Çungo 2003

Ömerçip Tecavüzcü Coşkun 2003

Yaralı Kurt 2000

Kimsecikler 1999

Hain Geceler Murat 1998

Kuşku 1994

Öp Babanın Elini 1993

Taşların Sırrı 1992

Polis Dosyası 1989

Kara Sevda 1989

Acıların Günlüğü 1988

Canım Oğlum 1988

Yengeç Burcu 1988

Alışırım 1987

Alamancının Karısı 1987

Çember 1987

Her Yer Karanlık 1987

Tarzan Rıfkı 1986

Ayrılmayalım 1986

Kader Kurbanları 1986

Kıskıvrak Tecavüzcü 1986

Vazife Uğruna 1986

Akrep 1986

Ölüm Yolu Nuri 1985

Ortadirek Şaban 1984

Damga Cemil 1984

Kayıp Kızlar 1984

Badi 1983

Bin Kere Ölmek 1983

Günahkar 1983

Kurban 1983 Rol : Keş Tahir

Beyaz Ölüm 1983

Kaçak 1982

Yürek Yarası 1982

Kördüğüm 1982

Yüz Karası/ Şöhretin Sonu 1981

Gerzek Şaban 1980

Yanmışım Tecavüzcü Coşkun 1979

İsyankar 1979

Dokunmayın Şabanıma 1979

Batan Güneş Sait 1978

Sivri Akıllılar 1977

Kan 1977

Mağlup Edilemeyenler 1976

Aile Şerefi 1976

İntikam Meleği/ Kadın Hamlet 1976

Sahte Kabadayı Şişçi Coşkun 1976

Arzu 1976

Asi Gençler 1972

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