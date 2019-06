Çorumluların vatanseverliği kısa filmle anlatıldı

Çorum Valiliği tarafından, yöre halkının vatan uğruna yaptığı fedakarlıkların hatırlatılması amacıyla "Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz" sloganıyla kısa film hazırlatıldı.

Çorum Valiliğinin koordinesinde Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çorum Kültür ve Turizm Derneğinin katkısıyla, "Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz" sloganıyla üç farklı kısa film hazırlanması planlandı.

Geçen yıl kasım ayında yayımlanan serinin ilk filminde, Çorum halkının 155 yıl önce kente gelen Çerkez sığınmacılara gösterdiği merhamet ve misafirperverliğe vurgu yapılarak, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in, dönemin gazetesinde Çorumlular için "teşekkürname" yayınlatması canlandırılmış, halen başta Irak ve Suriye olmak üzere Türkiye'ye sığınanlara kucak açan Çorum halkının yardımseverliğinin yüzyıllardır sürdüğüne dikkat çekilmişti.

Serinin ikinci filminde ise Çorumluların, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için ortaya koyduğu mücadelenin geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüğüne atıfta bulunularak, isyan ve darbe girişimine karşı mücadelesi anlatıldı.

Çekimleri özel olarak hazırlanan bir dükkanda gerçekleştirilen film, 1878 yılında Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın, Çırağan Sarayı'nda dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e karşı çıkarılan isyanı, isyancıların başında yer aldığı belirtilen kişiyi bastonuyla öldürerek bu girişimi engellemesini ve 2. Abdülhamid'in Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın kahramanca davranışını onurlandırmak için Çorum'a bir saat kulesi yaptırmasını konu alıyor.

Yaşanan olayın Çorum sancağındaki halk arasında dilden dile dolaşmasının leblebici bir dede ile torunu arasında geçen diyalogla anlatıldığı filmin sonunda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile şehit olan Çorumlu Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıf yapılıyor.

Film, Çorum Valiliği başta olmak üzere çekimlerine katkıda bulunan diğer kurumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından "15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına" ifadesiyle paylaşıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'un en iyi şekilde tanıtılması amacıyla pek çok çalışma yürüttüklerini, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin bilinmesi, sahiplenilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çorum halkının tarih boyunca sergilediği kahramanlık hikayelerini, güzel ve anlamlı davranışları kısa filmlere dönüştürdüklerini belirten Çiftçi, bu filmleri gösterime sunmak ve sosyal medyada paylaşmak suretiyle bugün yaşayan insanların hafızalarında iz bırakmasını ve örnek alınmasını amaçladıklarını vurguladı.

"İnsanlar tarafından sıkça kullanılan 'Senin yaptığını Çorumlu yapmaz' sözünün aslında bu şekilde olmadığını göstermek, sergiledikleri güzel davranışların bilinmesi adına 'Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz' sloganıyla kısa filmler hazırladık." diyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlki geçen yıl yayımlanan filmimizde, yöre halkının bir buçuk asır önce kente gelen sığınmacılara gösterdiği kardeşlik ve misafirperverliği anlatarak, bugün de şehrimize gelen insanlara aynı hoşgörü ve misafirperverlikle ev sahipliği yaptığımızı, yapmaya hazır olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Serinin ikinci filminde ise Çorumluların tarih boyunca her zaman devletinin ve milletinin yanında duruşunu, Yedi Sekiz Hasan Paşa ve 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Erol Olçok gibi isimlerin yaptığı gibi devletine ihanet edenlerin karşısında kahramanca duruşunu hatırlatmaya çalıştık. İnşallah serimizin üçüncü ve son filminde de yine Çorumluların gurur duyduğu güzel bir olayı canlandıracağız."

"Milletimizin selameti için kendi hayatlarından vazgeçtiler"

Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok da kültürü, medeniyeti ve köklü tarihiyle her zaman iz bırakmayı başaran Çorum'un kahramanlarının hiçbir zaman son bulmadığını dile getirdi.

Çorum'un bin 510 istiklal madalyasına sahip bir şehir olduğuna dikkati çeken Olçok, "O kahramanlardan ikisi şehit ağabeyim Erol Olçok ve şehit yeğenim Abdullah Tayyip Olçok'tur. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında binlerce vatan evladı gibi korkmadan, kurşunlardan kaçmadan, Allah için, vatan ve millet için hainlerin üzerine yürüdüler. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durdular. Milletimizin selameti için kendi hayatlarından vazgeçtiler." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise devletine, milletine, milli iradeye ne zaman bir saldırı olsa Çorumluların tavrını her zaman devletinden, milli iradeden yana net olarak koyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA