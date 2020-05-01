Çorum Valisi, traktörle tarla sürdü, çiftçilerden bilgi aldı

Çorum Valisi, traktörle tarla sürdü, çiftçilerden bilgi aldıÇORUM Valisi Mustafa Toprak ziyarete gittiği köyde çiftçilerle sohbet etti, traktöre binip tarla sürdü.

Çorum Valisi, traktörle tarla sürdü, çiftçilerden bilgi aldı

ÇORUM Valisi Mustafa Toprak ziyarete gittiği köyde çiftçilerle sohbet etti, traktöre binip tarla sürdü.

Çorum Valisi Mustafa Toprak beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile birlikte merkeze bağlı Deliler köyünü ziyaret etti. Tarım arazilerinde inceleme yapan, çiftçilerle görüşen Vali Toprak, bir traktöre binerek tarla sürdü. Mısır ekimi yapılan tarlada traktör kullanan Vali Toprak, çiftçilerden bilgiler aldı.

Kaynak: DHA