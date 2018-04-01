Çorum Tso Seçimleri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçim yapılıyor.

Çorum TSO'da 21 meslek komitesinden 57 meclis üyesinin belirleneceği seçimde oy kullanılmaya başlandı.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve adayı Çetin Başaranhıncal, AA muhabirine, meslek komite üyeleri ile meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından 7 Nisan'da da meclis başkanı ve meclis divanı ile yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun seçileceğini söyledi.

Yönetim kurulu başkanlığı için kendisinin tek aday olduğunu ifade eden Başaranhıncal, 2 ay boyunca yürüttüğü seçim çalışmalarının ardından kendi listesini oluşturduğunu belirterek, seçilecek meclis ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ticaret ve sanayi odalarında gönüllülük esasına göre kurulmuş bir yönetim sisteminin olduğunu ifade eden Başaranhıncal, bayram havasında bir seçim gerçekleştirdiklerini belirterek "Odamıza bugüne kadar emek vermiş bütün yöneticilerimize, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu bir değişimdir, sırasıyla herkes görev alacaktır. Seçimler dört yılda bir yapılıyor. Bugünkü seçimin ardından 4 yıllığına göreve başlayacak arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

"Kadın meclis üyesi sayısı 5'e yükseldi"

Başaranhıncal, yeni dönem için hazırladığı listede 5 kadın meclis üyesine yer verdiklerini söyledi. 100 yılı aşkın tarihi bulunan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında ilk defa kendi döneminde bir kadın meclis üyesinin görev yaptığını anlatan Başaranhıncal, mevcut mecliste 2 olan kadın üye sayısının yeni dönemde 5'e çıkacağını kaydetti.

Sanayiciler arasında kadın girişimci bulmanın zor olduğunu, bulduklarında da pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Başaranhıncal, şunları kaydetti:

"İlk başkan seçildiğim dönemde, oda tarihimizin ilk kadın meclis üyesini meclise getirmiştik. İkinci dönemimde kadın meclis üyesi sayısını 2'ye çıkardık. Bugünkü seçimin ardından başlayacak olan üçüncü dönemde ise 5 kadın meclis üyemiz görev yapacak. Kadın meclis üyelerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah ilimize, ülkemize, iş dünyamıza hayırlı olacak bir seçim olur."

"Kadınları karar merciinde olmalarını destekliyorum"

Çorum TSO'nun ilk kadın meclis üyesi olan Fatma Er de kadınların yönetim ve karar merciinde olmalarını desteklediklerini söyledi.

Yeni dönemde Çorum TSO'daki kadın meclis üyesi sayısının 5'e yükselmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Er, ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artması temennisinde bulundu.