Çorum Milli Eğitim Müdürü Yılmaz köy okulunu boyadı

06.09.2019 15:00

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, öğretmen ve idarecilerle bir köy okulunun duvarlarını boyadı.

Yılmaz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala il merkezindeki okullara yönelik ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Eksiklikleri giderilen ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülen okulları ziyaret eden Yılmaz, merkeze bağlı Bozboğa köyündeki okulda sürdürülen çalışmaları da denetledi.

Köy okulunun badana ve boyasının yapıldığı sırada ziyarette bulunan Yılmaz, beraberindeki müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle çalışmalara katkıda bulundu.

Fırçayla duvarları boyayan Yılmaz'a köy halkı ve öğretmenler teşekkür etti.

Köydeki çocuklarla da sohbet edip oyun oynayan Yılmaz, çocuklara hediye verdi.

Köy okulundaki çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, "Sürpriz yaptık, hediyeleştik, oynadık, dertleştik, kucaklaştık. İçimizden gelerek yaptık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, velilerime teşekkür ediyor, göz bebeğim öğrencilerime eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA