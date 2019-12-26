: Çorum kayıp alzheimer hastasını komandolar arıyor

26.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:09

Kayıp alzheimer hastasını komandolar arıyor

ÇORUM'da camiye gitmek için evinden ayrılan ve 31 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı (78) için, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım'da camiye gitmek için evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı. Ancak ekipler, sürdürdüğü çalışmalarında kayıp yaşlı adama ait bir ize ulaşamadı.

'GÖRENLER LÜTFEN BİLDİRSİN'

Ekiplerle birlikte arama çalışmalarına destek veren kayıp Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı, "Bir neticeye ulaşamadık. Kaybolduğu günden beri jandarmanın desteğiyle AFAD ekipleriyle birlikte arama yapıyoruz. Takip cihazından aldığımız son sinyaller doğrultusunda aramayı bu bölgede yoğunlaştırdık. Buranın dışında olma ihtimali de var. Bir araçla farklı bir yerleşim yerine de gitmiş olabilir. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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