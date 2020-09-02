Kalp yetmezliğinden ölen Çorum eski belediye başkanı toprağa verildi
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Kalp yetmezliğinden ölen Çorum eski belediye başkanı toprağa verildi

ANKARA'da kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, toprağa verildi.

Kalp yetmezliğinden ölen Çorum eski belediye başkanı toprağa verildi
02.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:56

ANKARA'da kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, toprağa verildi.

1994-2002 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Arif Ersoy, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden, dün akşam hayatını kaybetti. Ersoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Çorum Belediyesi önüne getirildi. Burada düzenlenen törene, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

'HİÇBİR AYRIM GÖZETMEDEN ÇORUM'A HİZMET ETTİ'

Arif Ersoy için 'Tüm şehrin ortak değeriydi' diyen Çorum Belediye Başkanı Aşgın, "Örnek alınması gereken bir insan, siyasette tertemiz gelip, tertemiz giden bir insan" dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ersoy'un hayatıyla ahlakıyla haram-helal bilinciyle müstesna bir insan olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatı boyunca milli görüş davasına çok önemli hizmetleri olmuş, adil düzenin teorisyenliğini yapmış, yıllar boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin Çorum'a hizmet etmiş bir büyüğümüzdü" diye konuştu. Konuşmaların ardından Ersoy'un cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi


Kaynak: DHA

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