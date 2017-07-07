Çorum Fenerbahçeliler Derneği'nde Yeni Yönetim

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim belirlendi.



Genel kurulun ardından Hasan Özer Gökmen başkanlığındaki yönetim kurulu Hüseyin Özden, Cumhur Sevinç, Serdar Arslan, Fikret Hışıroğlu, Atakan Akman, Yasin Ünal, Ömer Karslı ve Uğur Saylan'dan oluştu.



Dernek Başkanı Gökmen, yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi Çorum'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu, bunun için de büyük çaba göstereceklerini söyledi.



Yönetim kurulunun ilk toplantısında önemli kararlar aldıklarını dile getiren Gökmen, "Yöneticilerimizle beraber hedeflerimiz, Çorum'da Fenerbahçe'yi layık olduğu yere çıkarmak, güzel başarılar yakalamak ve daha fazla üyeyi kulübümüze kazandırmak istiyoruz. İlk toplantıda önemli kararlar aldık. Önümüzdeki süreçte bunları gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Çorum'daki Fenerbahçelilere de çağrıda bulunan Gökmen, "Bundan sonraki süreçte taraftarlarla beraber olup, onlarla da bazı programlar yapacağız. Taraftar kulüpler için önemli ancak Fenerbahçe için çok daha önemlidir." diye konuştu.