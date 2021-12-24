Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü - Haberler
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Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü

Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan sürücü Servet Tür ile yanındaki Mehmet Akkaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan sürücü Servet Tür ile yanındaki Mehmet Akkaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gece Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Kızılyarma mevkisinde meydana geldi. Çorum'dan Ankara'ya giden 66 ABP 215 plakalı TIR, bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yolun kenarına çekip, söndürmeye çalıştı. Bu sırada Servet Tür yönetimindeki 06 K 9524 plakalı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Tür yaralandı. Aynı yönde seyreden Şahin Doğmuş idaresindeki 59 UY 117 plakalı otomobil de diğer araçlara çarptı. Kazada sürücü Doğmuş ile yanındaki Mehmet Akkaş, araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi, bu sabah saatlerinde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü

Çorum'daki zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, öldü

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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