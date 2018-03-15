Çorum'daki Trafik Kazası

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarparak alev aldığı kazada hayatını kaybedenlerden 22 yaşındaki Mine Demir Çerkezköy'de. Mervenur Özçiftçi ise Kapaklı'da, gözyaşları arasında defnedildi.

İki yıl önce evlendiği eşi Emrah Demir ile birlikte Tokat'ta yaşayan dedesini ziyarete giderken otobüs kazasında hayatını kaybeden Mine Demir için Osmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, BBP Çerkezköy İlçe Başkanı Murat Yürük, Çerkezköy Tokatlılar Derneği Başkanı Ersoy Aktaş ile Demir ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mine Demir'in cenazesi İstasyon Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada Mine Demir'in eşi Emrah Demir de yaralanmıştı.

Kapaklı'da cenaze

Kapaklı'da yaşayan ve Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan 12. sınıf öğrencisi Merve Özçiftçi'nin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak helallik için Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi üzerindeki evinin önüne getirildi.

Anne Nesrin ve baba Veysel Özçiftçi, yakınları ve genç kızın sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin acısını paylaşan Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, acılı anne ve babaya başsağlığı diledi. Evin önünde helallik alınmasının ardından anne Nesrin Özçiftçi, kızının cenaze aracı ile Mimar Sinan Camii'nde kaldırılışı esnasında fenalık geçirdi.

Mervenur Özçiftçi için Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Tekirdağ Mili Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin ile Özçiftçi ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mervenur Özçiftçi'nin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.



İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, 13 Mart'ta Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev almıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.