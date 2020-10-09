Son dakika haber: Çorum'daki 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla gözaltına alınan annesi ile birlikte yaşadığı kişi tutuklandı.

Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla gözaltına alınan annesi ile birlikte yaşadığı kişi tutuklandı.

R.E.Ş'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan annesi Z.B.A. (30) ile annesinin birlikte yaşadığı B.Ç. (27), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık raporu ve Kovid-19 testi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar" iddiasıyla tutuklandı.

Zanlıların adliye çıkışı ve hastanedeki işlemleri sürecinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Öte yandan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. ile birlikte yaşadığı B.Ç. tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 3 yaşındaki erkek çocuğu R.E.Ş'nin müdahaleye rağmen vefat ettiğini, cinsel istismar şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını, Z.B.A ve B.Ç'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan