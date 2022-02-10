Çorum'da trafik kazasında ölen din görevlisinin cenazesi Amasya'da toprağa verildi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Çorum'daki trafik kazasında yaşamını yitiren İstanbul Zeytinburnu İlçe Müftülüğünde görevli Cengiz Aytaç'ın (34) cenazesi memleketi Amasya'da defnedildi.

Aytaç'ın cenazesi Suluova Hacı Mustafa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suluova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Aytaç'ın ailesi ve yakınları ile Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.