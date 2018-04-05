Çorum'da trafik kazası; 1 ölü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Samsun karayolu 20'inci kilometrede Konaklı mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Merzifon istikametine seyir halinde olan Ahmet Döneli'nin kullandığı 06 CCF 75 plakalı ticari araç, yoldan çıkarak bariyere çarptı. Feci kazada Ahmet Döneli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Ali Tezel ise ağır yaralandı. Tezel kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.