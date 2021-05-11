Trafik polislerinden sıkı denetim

Her şeyi bir tesadüfle öğrendi! Babasından kalan mirası öğrenince dünyası başına yıkıldı

Kılıçdaroğlu'na da bizzat iletti! İşte cumhurbaşkanı adaylığı için gönlünde yatan isim

Bölgede çatışmalar şiddetlendi! İsrail tarafından da ölüm haberleri gelmeye başladı

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz! Listede İstanbul da var

Trafik polislerinden sıkı denetim Çorum'da motosiklet kazalarında düşüş Çorum'da trafik polislerinin yaptığı şok uygulamalarla, motosikletlerin karıştığı yaramalı trafik kazalarında düşüş yaşandığı açıklandı.

Trafik polislerinden sıkı denetim

Çorum'da motosiklet kazalarında düşüş

ÇORUM - Çorum'da trafik polislerinin yaptığı şok uygulamalarla, motosikletlerin karıştığı yaramalı trafik kazalarında düşüş yaşandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nün denetimleri aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 5 ayrı noktada şok denetimler gerçekleştirilirken, denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Şok denetimde ekipler tarafından abartı egzoz kullanan bir sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, şok uygulamalar neticesinde yaralamalı motosiklet kazalarında geçen seneye oranla yüzde 25'e yakın düşüş yaşandığını söyledi. Abartı egzoz ihbar sayısında ise yüzde 78 gibi büyük oranda düşüş yaşandığını belirten Bünyamin Demir, şok denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN