Çorum'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor

Çorum'da İl Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara trafik eğitimi verildi.

Çorum'da İl Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, kent merkezindeki Hz. İbrahim Camisi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Demir ve beraberindeki trafik polisleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara trafikte emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmanın neden olduğu tehlikeler, aşırı hız ve bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konularında bilgi verdi.

Eğitimin ardından 45 çocuğa Trafik Dedektifi Kartı, maske ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan