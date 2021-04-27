Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi
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Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi

İhlas Haber Ajansı / TURAN OZAN ACAR - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Demirciler Arastasında çıkan yangında 4 dükkan yanarken 3 dükkan da zarar gördü.

Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Demirciler Arastasında çıkan yangında 4 dükkan yanarken 3 dükkan da zarar gördü.

Yangın akşam saatlerinde Demirciler Arastasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde Saffet Uğur'a ait iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler alevlere müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı. Yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Olayın ardından Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangında 4 dükkanın yandığını 3 dükkan da zarar gördüğünü belirterek herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi.

Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi
Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi
Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi
Çorum'da korkutan yangın; 4 dükkan yandı 3'da maddi hasar meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN OZAN ACAR

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