Çorum'da kısa kısa

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kuzey Kampüs'teki birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezini ziyaret eden Öztürk, çalışmaları inceledi.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde sahip oldukları teknoloji, ürettikleri bilim ve yaptıkları araştırma-geliştirme çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirten Öztürk, "Kalkınmada önemli rol oynayan nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine de büyük önem taşımaktadır. Hitit Üniversitesi olarak omuz omuza vererek, taş üstüne taş koyarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin daha da gelişmesi ve büyümesi adına tüm altyapımız ve imkanlarımızla, gayretimizle çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Kadın kursiyerlerden köy çocukları için oyuncak

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) kursiyerleri ve öğreticileri, kursta yapılan oyuncakları köy okulu öğrencilerine hediye etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, beraberinde KKSM öğreticileriyle birlikte Eskice Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Aşgın, ziyarette sohbet ettiği öğrencilere KKSM'deki kursta yapılan örgü bebek ve çeşitli oyuncakları hediye etti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirten Aşgın, "Mutlu olmayı en çok onlar hak ediyor, gülmek en çok onlara yakışıyor. Bugün onların sevinçlerine ortak olduk. Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şahin'den sürücülere bayram uyarısı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 9 günlük bayram tatilinde trafiğin yoğunlaşacağını belirterek, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücülerden yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemelerini istedi.

Sürücülerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye sokamaması gerektiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde trafik kazalarının en yoğun olduğu yaz ayları ve bayram tatilleridir. Uykusuz ve yorgun araç kullanmayınız. Uzun yolda her 2 saatte bir mola vererek yüzünüzü yıkayınız. Hız limitlerine uyunuz, aşırı hız ve hatalı sollama yapmayınız. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız. Trafik magandalarına dikkat ediniz, makas atanlar, trafiği tehlikeye sokanlara ve motosiklet sürücülerine dikkat ediniz. Kırmızı ışık ihlali asla yapmayınız. Emniyet kemerinizi mutlaka takınız. Araç kullanırken telefonla asla görüşme yapmayınız. Takip mesafesini koruyunuz. Zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Yaya geçitlerinde hızınızı azaltarak yayaların geçmesine müsaade ediniz. Gideceğiniz yere bir an önce gitmeyi değil, uyarılara ve trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız. Trafik kurallarına uyarak trafik terörüne dur demeliyiz. Ramazan Bayramı'nda insanlarımızı trafik terörüne kurban etmeyelim."

- Çorum Belediyesinin bayram tedbirleri

Çorum'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin arife ve bayram günü hizmet vereceğini belirtti.

Vatandaşların arife günü kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için kent merkezindeki camilerin önünden ücretsiz servis araçları kaldıracaklarını ifade eden Aşgın, ayrıca bayramın ilk günü halk otobüslerinin de ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

Temizlik hizmetlerinin de aksamadan devam edeceğini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Mezarlık ziyaretleri için arife sabahı araçlarımız ücretsiz hizmet verecekler. Yine Arife günü ve bayram süresince mezarlıklarda nöbetçi zabıtamız görevli olacak ve sorumlu olduğu konularda hizmet verecek. Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Temizlik İşlerine bağlı ekipler ve Zabıta Müdürlüğü personeli bayram süresince olası her duruma karşı hazır bekleyecekler. Vatandaşlar karşılaşacakları her türlü olumsuzlukta Alo 153 Zabıtayı arayabilirler."

Çorum Belediyesi, dere yataklarını temizliyor

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle tıkanan Melikgazi Deresi'nde temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, halk sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak amacıyla dere yatağında temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Her yıl periyodik olarak yapılan çalışmalara bu yıl Melikgazi Deresi'nden başladıklarını belirten Zahir, "Dere yatağında oluşan kirliliğin önlenmesi için yıllık temizlik çalışmaları başladı. Sinek ve haşere çoğalmasını engellemek amaçlı çalışmalar sürdürülüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden bu unsurların ortadan kaldırılması ve olası yağışlarda su baskınlarına sebebiyet vermemesi için dere yatağı temizleme çalışmalarımız devam edecek." dedi.

