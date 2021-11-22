Çorum'da emniyet kemerinin önemi simülatör ile anlatılıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'a getirilen emniyet kemeri simülatörü ile vatandaşlara, emniyet kemeri takılıyken kaza anında araç içinde neler yaşandığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Kadeş Barış Meydanı'na kurulan emniyet kemeri simülatör aracını inceledi. Görevlilerden araç hakkında bilgi alan Çiftçi, ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler ile birlikte simülatör aracına bindi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının başlatıldığını hatırlattı.

Kampanya kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde bütün il ve ilçelerde faaliyetler yürütüldüğünü belirten Çiftçi, "Emniyet kemeri, yaralamalı trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 60 azaltıyor. Dolayısıyla emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek maksadıyla simülasyon aracı ilimize geldi." dedi.

Kampanya kapsamında birçok etkinlik yapılacağını aktaran Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Amacımız Karayolları Trafik Güvenliği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en az yüzde 50 oranında azaltmak ve bu şekilde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir. Bu konuda emniyet ve jandarma teşkilatları gayet başarılı çalışmalar yürütüyor. Vatandaşlarımız da kurallara uymak, emniyet kemeri takmak suretiyle bize bu konuda destek verirlerse kampanyanın amacına ulaşacağını değerlendiriyorum. Bu şekilde vatandaşlarımız da üzücü hadiselerle daha az karşılaşmış olacak. Emniyet kemeri takmanın, kurallara uymanın kendi hayatımız açısından değerli, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu kurallar bizim hayatımızı korumak için geliştirilmiştir."

Çiftçi, simülatörü kullandıktan sonra 10 kilometre hızla takla atan bir araçta neler yaşandığının deneyimlendiklerini belirterek,"Gerçekten 10 kilometre hızla bu şekilde oluyorsa daha yüksek hızlarda nasıl olduğunu tahayyül edemiyorum. Onun için emniyet kemeri kullanmayı bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Emniyet kemeri simülatör aracı iki gün boyunca kentte kalacak.