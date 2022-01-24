Çorum'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı - Haberler
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Çorum'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alaca'dan Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Deniz Duru, Ankara, Çorum, Güncel, Haber

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