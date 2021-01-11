Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu

11.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:31
Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu

ÇORUM'da belediyenin 11 milyon liraya satın aldığı 59 yeni araç törenle hizmete alındı.

ÇORUM'da belediyenin 11 milyon liraya satın aldığı 59 yeni araç törenle hizmete alındı. Tören sırasında bir araya gelen kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Çorum Belediyesi'nce Devlet Malzeme Ofis'inden (DMO) satın alınan 59 araç için Hürriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören sırasında bir araya gelen kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Geldiğimiz zaman kiralık birçok aracımız vardı. Bu araçları kiralama yerine satın almak daha mantıklı mı diye araştırdık. 3 yılda aldığımız bütün araçların parasını o kiraya ödüyoruz zaten. Şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. 2020'nin başlarında doğrudan alalım dedik. Yaklaşık 11 milyonu hesabına yatırdık. 59 aracın tamamı gelmiş oldu. Bu araçlara baktığınız zaman değeri 11 milyon, tamamı DMO'dan alındı. Kol kola, el ele hizmetlerimizi zirvenin en tepesine taşıyacağız" dedi.Başkan Aşgın ve beraberindekiler yeni araçlar ile kortej geçişi yaptı.


Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu
Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu
Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:36:41. #1.14#
title