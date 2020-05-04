Çorum Belediyesi her eve maske
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Çorum Belediyesi her eve maske

Çorum Belediyesi her eve maske
04.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:53

Çorum Belediyesi her eve maske Belediye tarafından üretilen nano teknolojili 200 bin maske evlere teslim edilecek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: "Çorum'da yaşayan 20 yaş üstü vatandaşlarımızı kapı kapı dolaşıp hazırlanan 200 bin adet maskeyi kendilerine teslim edeceğiz" Çorum...

Çorum Belediyesi her eve maske

Belediye tarafından üretilen nano teknolojili 200 bin maske evlere teslim edilecek

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: "Çorum'da yaşayan 20 yaş üstü vatandaşlarımızı kapı kapı dolaşıp hazırlanan 200 bin adet maskeyi kendilerine teslim edeceğiz"

ÇORUM - Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile üretilen yıkanabilir maske dağıtacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsünün ülkemizde il görüldüğü andan itibaren harekete geçen Çorum Belediyesi, mücadele kapsamında çok sayıda çalışmaya imza atmıştı. Son olarak 300 bin maske üretimi yapan belediye bu kez de 20 yaş üzerindeki 200 bin kişiye yıkanabilir maske dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. Gençlik ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri çalışanları tarafından paketlenen maskeler Çarşamba gününe kadar tüm evlere dağıtılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında bir çok çalışma yaptıklarını belirterek, maske üretiminin de bunlar arasında en önemlisi olduğunu söyledi.

Belediye olarak geçtiğimiz günlerde maske üretimine başladıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Aldığımız maskeler oldu, kendimizin ürettiği maskeler oldu. Bu maskelerin hepsini dağıttık. Şuana kadar 250 bin maskeyi başta pazarlar olmak üzere evlere, işyerlerine dağıttık. İşi kolaylaştırmak adına yeni bir yol ararken nano teknoloji ile üretilen maskeleri bulduk. En kalitelisini getirdik. Şuanda paketlemeleri yapılıyor. 200 bin adet nano teknoloji ile üretilmiş yıkanabilir maskeleri hane hane gezerek ulaştırmış olacağız. Medikal maske dağıtımını sonlandıracağız ancak pazarlarda yine dağıtımlarımız devam edecek" dedi.

Maske dağıtımında 20 yaş üzerini baz aldıklarını dile getiren Aşgın, "Evleri tek tek ziyaret edecek olan çalışanlarımız o hanede kaç kişi kalıyorsa hepsine maske bırakacak. Bu saye de maske ile yaşanan problemleri çözmüş olacağız" dedi.

Çorum Belediyesi her eve maske

Kaynak: İHA

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