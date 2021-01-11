Çorum Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 11 milyon liraya 59 hizmet aracı aldı
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Çorum Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 11 milyon liraya 59 hizmet aracı aldı

11.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:03
Çorum Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 11 milyon liraya 59 hizmet aracı aldı

Çorum Belediyesinin kiralama yöntemiyle araç tedarikinden vazgeçip Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yaklaşık 11 milyon 59 yeni hizmet aracı aldığı ve araçların 3 yılda kendini amorti edeceği bildirildi.

Çorum Belediyesinin kiralama yöntemiyle araç tedarikinden vazgeçip Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yaklaşık 11 milyon 59 yeni hizmet aracı aldığı ve araçların 3 yılda kendini amorti edeceği bildirildi.

Belediyenin yeni hizmet araçları, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle sürücülerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, 2019 yılından itibaren kiralık araç kullanımını sonlandırmaya başladıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde belediyenin çok sayıda kiralık aracının olduğunu tespit ettiklerini belirten Aşgın, "Biz 'Bu araçları kiralamak mı yoksa satın almak mı daha mantıklı olur?' diye çalışma yaptık ve 3 yılda, en fazla 4 yılda kira olarak ödeyeceğimiz parayla araçlara sahip olmuş olacağız. Üç yıl sonra artık o para da cebinde, araçlar da cebinde. Şehrimiz için çok önemli karar aldık." dedi.

Araçları ihale aracılığıyla almak istemediklerini dile getiren Aşgın, "2020 başında, salgından hemen önce DMO'dan almaya karar verdik. İhale yaparak, 'ihale ona mı verildi, buna mı verildi' tartışmalarına da girmeden, doğrudan devletin kurumundan tamamını satın aldık. DMO'nun hesabına şubat ayında yaklaşık 11 milyon lira yatırdık. Araçlarımız peyderpey geldi." diye konuştu.

Aşgın, 22 panelvan, 11 kasalı pikap, 11 minibüs, 8 sedan otomobil, 3 otobüs ile birer hasta nakil aracı, mobil ikram aracı, et nakil aracı ve mini kepçe satın aldıklarını aktararak araçları Çorum halkının hizmetinde kullanacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu da konuşmalarında araçların kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından yeni araçlar kent merkezinde tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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